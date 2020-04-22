الفلبين.. إصابة أكثر من 1000 موظف رعاية صحية بكورونا

ذكرت إدارة الصحة بالفلبين اليوم الأربعاء، أن أكثر من 1000 من موظفي الرعاية الصحية أصيبوا بفيروس كورونا، فيما توفي 26 منهم بسبب المرض.

وقالت وكيلة وزارة الصحة، ماريا روز فيرجير، إن موظفي الرعاية الصحية المصابين وعددهم 1062، يمثلون 16 بالمئة من إجمالي عدد المصابين بالفلبين الذي يبلغ عددهم حتى اليوم 6710.

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والرقم هو الأعلى في آسيا، طبقا لمنظمة الصحة العالمية، التي أشارت إلى أن متوسط معدل الإصابات بالمنطقة ما بين 2% و3%.

وأضافت فيرجير أن معظم موظفي الرعاية الصحية المصابين بالفلبين أو 422 ،من الأطباء، يليهم 386 ممرضة. والباقون تقنيون في المجال الطبي وأطباء أشعة ومساعدون في مجال التمريض وموظفون إداريون في المستشفيات والعيادات.

وقالت إدارة الصحة إنها تعمل عن كثب مع منظمة الصحة العالمية لدراسة ما إذا كانت منشآت الرعاية الصحية تتبع الخطوط الإرشادية حول السيطرة على الإصابة لحماية موظفيهم.

وسجلت الإدارة أيضا حصيلة للوفيات بسبب مرض كوفيد19-، الناجم عن فيروس كورونا وهو 446 مع تسجيل تسع حالات إضافية، فيما تعافى 693 مريضا.

المصدر: وسائل إعلام فلبينية