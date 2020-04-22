جنوب شرق آسيا.. سنغافورة تعزز الصدارة في الإصابات بكورونا وتراجع وتيرة الوباء في ماليزيا وتايلاند

يواصل فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" انتشاره في مختلف أنحاء جنوب شرق آسيا، مع ارتفاع وتيرة تفشيه في بعض دول المنطقة وتراجع معدل الوفيات والإصابات بالوباء في بلدان إقليمية أخرى.

وتتصدر إندونسيسيا قائمة الدول الأكثر تضررا بالوباء في المنطقة من حيث عدد الوفيات، وارتفعت حصيلة ضحايا "كوفيد-19" هناك خلال الساعات الـ24 الماضية بـ19 حالة وفاة جديدة، ووصلت إلى 635 وفاة.

وأكد مدير السيطرة على الأمراض والوقاية منها في وزارة الصحة الإندونيسية، أحمد يوريانتو، اليوم الأربعاء، تسجيل 283 إصابة جديدة بالعدوى خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في كورونا في البلاد إلى 7418، فيما تجاوز عدد المتعافين من الفيروس 47.3 ألف حالة، بتسجيل 913 حالة شفاء خلال آخر 24 ساعة.

في غضون ذلك، عززت سنغافورة صدارتها في قائمة أكبر بؤر الفيروس في جنوب شرق آسيا، بتسجيل 1016 إصابة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 10141، وذلك يمثل ارتفاعا بأكثر من ألف حالة جديدة لليوم الثالث على التوالي.

وتعود أكثر من 75% من مجموع الإصابات بالعدوى في سنغافورة إلى مساكن العمال الأجانب، كما سجلت في البلاد حتى الآن 11 وفاة ناجمة عن الفيروس.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل تسع وفيات و111 إصابة جديدة بكورونا، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء إلى 446 وفاة وأصبح عدد الإصابات 6710، وسجلت فيها 693 حالة شفاء.

وفي ماليزيا، سجلت وزارة الصحة خلال آخر 24 ساعة وفاة واحدة و50 إصابة جديدة بكورونا، وأصبح العدد الإجمالي 93 وفاة و5532 إصابة، وذلك في مؤشر على تراجع وتيرة الوباء في البلاد.

كما ظهر مؤشر إيجابي في تايلاند حيث سجلت خلال اليوم الأخير 15 إصابة جديدة فقط بالعدوى، وأصبح إجمالي عدد الإصابات 2826.

وصرح المتحدث باسم مركز إدارة أزمة "كوفيد-19" التابع للحكومة التايلاندية، تاويسين ويسانويوتين، اليوم بأن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد ارتفعت منذ أمس بحالة وفاة جديدة إلى 49، والضحية سيدة في سن 58 عاما كانت تعاني من السكري وارتفاع ضغط الدم.

المصدر: رويترز