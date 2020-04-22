الولايات المتحدة.. وفاة أكثر من 2700 شخص في يوم واحد بفيروس كورونا

في حصيلة جديدة سجلت الولايات المتحدة وفاة أكثر من 2700 شخص جراء فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في حصيلة يومية تعتبر من بين الأفدح على الإطلاق.

وأظهرت بيانات نشرتها جامعة "جونز هوبكنز" أن وباء كورونا حصد خلال 24 ساعة أرواح 2751 شخصا في الولايات المتحدة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء هناك إلى 44845 وفاة.

بدوره تخطى عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في الولايات المتحدة 820 ألف إصابة، بعدما سجّلت في الساعات الـ24 الماضية حوالي 40 ألف إصابة جديدة.

وتعتبر حصيلة الوفيات المسجلة يوم أمس الثلاثاء ضخمة بالمقارنة مع تلك المسجلة قبل يوم واحد، إذ بلغت الحصيلة اليومية للوفيات مساء الإثنين 1433 وفاة.

وقد باتت الولايات التي سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا في نهاية فبراير، الدولة الأكثر تضررا في العالم من جرّاء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات.

المصدر: أ ف ب