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عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة يتضاعف خلال أسبوع ويتجاوز 45 ألف حالة

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عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة يتضاعف خلال أسبوع ويتجاوز 45 ألف حالة
Reuters BRIAN SNYDER
موظفة طبية تقدم إسعافا لمريضة بفيروس كورونا في مدينة تشيلسي بولاية ماساتشوستس الأمريكية.
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تجاوز العدد الإجمالي للوفيات المؤكدة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، حاجز الـ45 ألف حالة.

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حصيلة إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز عتبة الـ 800 ألف
حصيلة إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز عتبة الـ 800 ألف

وسجلت في الولايات المتحدة، حتى مساء الثلاثاء، 813758 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 45024 وفاة، ما يعادل نحو 5.5% من حصيلة الحالات.

وشهد العدد الإجمالي للمتوفين ارتفاعا بواقع 2510 حالات على الأقل مقارنة في الإحصائية الأخيرة، حسب معطيات مراكز مكافحة الأمراض والمؤسسات الطبية المعنية.

وزاد العدد الإجمالي للمتوفين بالمرض في الولايات المتحدة بضعفين في غضون أسبوع واحد تقريبا، في تسارع حاد لوتيرة الوفيات.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة جراء عدوى "COVID-19".

وتأتي إيطاليا في المركز الثاني من حيث عدد المتوفين بـ24648 حالة، بينما تحتل المرتبة الثالثة من حيث الإصابات بـ183957.

وتحتل إسبانيا الموقع الثالث من حيث الوفيات الناجمة عن الفيروس بـ21282، وتأتي في المرتبة الثانية من حيث الإصابات بـ204178 حالة. 

المصدر: RT + worldometers

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