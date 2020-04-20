الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 5209 أشخاص وحالة 3389 آخرين حرجة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 91 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الكلي للمتوفين إلى 5209 أشخاص، ووصفت الوزارة حالة 3389 مصابا بالحرجة.

وقالت الوزارة إن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 83505 مصابين بعد تسجيل 1294إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة ارتفع عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 59273 شخصا.

وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت 353012 فحص تشخيص كورونا حتى اليوم.

المصدر: RT