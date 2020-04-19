إيران تسجل أقل من مئة وفاة بفيروس كورونا لليوم السادس على التوالي

أعلنت الصحة الإيرانية، 1343 إصابة جديدة بفيروس كورونا و87 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة بذلك أقل من مئة وفاة لليوم السادس على التوالي.

وأضافت وزارة الصحة في بيانها اليوم الأحد: " تم تسجيل 1343 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الكلي للمصابين إلى 82211، منهم 3456 مصابا في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 87 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 5118".

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كما ارتفع عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 57023 شخصا، وتم إجراء 341662 فحص تشخيص كورونا حتى اليوم.

ولفتت الوزارة إلى وجود ثبات نسبي في أعداد المصابين والوفيات في العديد من المحافظات الإيرانية، إلا أنها جددت التأكيد في بيانها على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي والإرشادات الصحية وغسل اليدين وتعقيمهما بشكل متكرر وتجنب التنقل غير الضروري.

المصدر: RT