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لليوم الثاني على التوالي.. لا وفيات بفيروس كورونا في تايلاند

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لليوم الثاني على التوالي.. لا وفيات بفيروس كورونا في تايلاند
Reuters
تايلاند
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أعلنت السلطات في تايلاند أنه تم تسجيل 32 إصابة جديدة بالفيروس ولم تسجل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقال تايسين وايزانويوثين، المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة فيروس كورونا، اليوم الأحد، إن السلطات سجلت 32 حالة إصابة جديدة، منها 28 في العاصمة بانكوك، ليصل الإجمالي إلى 2765 حالة، في حين لم تسجل وفيات جديدة، ليبقى عدد الوفيات في البلاد عند 47 شخصا.

ويواصل فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تفشيه في مختلف أنحاء منطقة جنوب شرق آسيا، وتحتفظ إندونيسيا بالصدارة في قائمة دول المنطقة الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد الوفيات والإصابات، إذ بلغ إجمالي الإصابات فيها 6248 والوفيات 535.

المصدر: وكالات 

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