كورونا في جنوب شرق آسيا.. أدنى حصيلة إصابات منذ شهر في ماليزيا وقفزة قياسية في سنغافورة

يواصل فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تفشيه في مختلف أنحاء منطقة جنوب شرق آسيا.

وتحتفظ إندونيسيا بالصدارة في قائمة دول المنطقة الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد الوفيات والإصابات على حد سواء، وسجلت فيها خلال اليوم الأخير 15 وفاة و325 إصابة جديدة.

وصرح مدير السيطرة على الأمراض والوقاية منها في وزارة الصحة الإندونيسية، أحمد يوريانتو، اليوم السبت أن إجمالي عدد الوفيات بكورونا بلغ بذلك 535 (أي ثاني أكبر حصيلة في آسيا بعد الصين)، فيما أصبح عدد الإصابات 6248 حالة.

وفي ماليزيا، سجلت وزارة الصحة خلال آخر 24 ساعة 54 إصابة جديدة بكورونا، أي أدنى حصيلة يومية منذ فرض الحكومة قيودا على أنشطة المشاريع وتحركات المواطنين في 18 مارس، وبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات 5305.

كما سجلت في ماليزيا خلال اليوم الأخير وفاتان جديدتان بسبب العدوى، لترتفع بهما حصيلة الوفيات إلى 88 حالة.

وفي سنغافورة، شهدت حصيلة الإصابات بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا قياسيا بـ942 حالة إصابة جديدة ووصلت إلى 5992 إصابة، فيما لا يزال عدد ضحايا الوباء على مستوى 11 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة أن 14 فقط من المصابين الجدد مواطنون سنغافوريون أو مقيمون دائمون، وتعود الحالات الأخرى إلى حاملي تصاريح العمل المتواجدين في مساكن العمال الأجانب.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 10 وفيات و209 إصابات جديدة بكورونا، وأصبح بذلك إجمالي عدد الوفيات 397 والإصابات 6087، فيما ارتفع عدد المتعافين بـ29 إلى 516 شخصا.

وفي تايلاند، لم تسجل السلطات الصحية خلال الساعات الـ24 الماضية وفيات جديدة ناجمة عن كورونا، ولا تزال حصيلة الضحايا على مستوى 47 حالة وفاة.

وبلغ عدد الإصابات في الفلبين 2733 حالة بتسجيل 33 إصابة جديدة منذ أمس، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 1787 شخصا، حسب ما صرح به المتحدث باسم مركز إدارة أزمة "كوفيد-19" الحكومي، تاويسين ويسانويوتين.

المصدر: رويترز