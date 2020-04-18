طاه بريطاني يرسل وجبات جاهزة للعاملين في القطاع الطبي

ساهم الطاهي البريطاني المعروف، توم كريدج، في مساعدة الأطباء والممرضين الذين يقفون في صدارة مجابهة فيروس كورونا، من خلال توزيع عليهم ألف وجبة جاهزة يوميا.

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وقال كريدج، الذي يقدم برنامجا في التلفزيون البريطاني ويدير 8 محلات لها صلة بالطعام، إنه وأصدقاءه قاموا بهذه الخطوة بعد منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من مستشفى وكسهام بارك في بلدة سلاو بغرب لندن، سعيا لمساعدة العاملين الذين لا يوجد لديهم مطعم ولا يستطيعون الحصول على طعام من السوبر ماركت.

وأضاف: "الطعام يجري فعليا نقله إليهم (الأطباء وطاقم التمريض) في المستشفى.. وبإمكانهم فقط وضعه في مايكروويف والحصول عليه.. إنه الوقود من أجل استمرارهم في العمل".

وخلال 5 أيام جمعت مجموعة كريدج وأصدقائه، من خلال صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي، 140 ألف جنيه (175 ألف دولار). وبهذه الأموال والتبرعات من موردي الطعام المحليين، استطاعت المجموعة استخدام منشأة كريدج لإنتاج الطعام لبدء إعداد وجبات للعاملين بالمستشفيات المحلية والفقراء.

وتأمل المجموعة جمع ما يكفي من المال والمتطوعين للحفاظ على استمرار العمل لـ 6 أسابيع على الأقل.

المصدر: رويترز