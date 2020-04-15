عجوز بريطاني يجمع أكثر من 6 ملايين جنيه لمكافحة كورونا

نجح البريطاني توم مور البالغ 99 عاما، بجمع 6 ملايين جنيه إسترليني لصالح عمل مؤسسة الرعاية الاجتماعية لمكافحة كورونا، عبر انجاز تحدي المشي على عكازه المدولب 100 مرة حول حديقته.

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وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن الكابتن مور الذي شارك في الحرب العالمية الثانية، يسير على الطريق الصحيح لإكمال 100 لفة في مسافة 25 مترا داخل حديقته قبل أن يبلغ 100 عام في 30 أبريل.

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وكان مور، الذي يعيش مع عائلته في بيدفوردشاير، يأمل في جمع ألف جنيه إسترليني لخدمة الرعاية الاجتماعية NHS عندما بدأ التحدي الأسبوع الماضي، لكن بحلول صباح اليوم الأربعاء، قام أكثر من 255 ألف شخص بتقديم ما مجموعه أكثر من 5 ملايين ومئة ألف جنيه.

وحتى لحظة كتابة الصحيفة لهذا التقرير، جمع مور مبلغا قدره 6,181,427.86 جنيه، ما يعني أنه جمع 36 ألف جنيه في اليوم تقريبا منذ بدأ التحدي في 8 أبريل الماضي.

وتعليقا على تمكنه من كسر حاجز الـ 5 ملايين جنيه، قال مور: "شكرا جزيلا لكم جميعا لمشاركتكم بالتبرع للخدمة الصحية الوطنية، إنهم يستحقون كل فلس حصلنا عليه".

وبدأ الكابتن مور في جمع الأموال لشكر موظفي NHS الذين عالجوه من كسر في الورك.

وقالت ابنته هانا مور، إن المبلغ الذي تم جمعه تجاوز توقعاتنا، مضيفة: "لا توجد كلمات يمكن أن تعبر عن امتناننا على دعم البريطانيين لوالدي وتحويل مشاعره إلى قصة صادقة".

المصدر: ميرور