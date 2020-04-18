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الصين ترد على الاتهامات الغربية: هذا وقت العلم والتضامن ضد كورونا وليس التنمر

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الصين ترد على الاتهامات الغربية: هذا وقت العلم والتضامن ضد كورونا وليس التنمر
Reuters
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رد الوزير المفوض في سفارة الصين لدى مصر، لي يانغ، على اتهامات غربية بمسؤولية بلاده عن نشر فيروس كورونا، وقال إنه لا أساس لصحة هذه الاتهامات.

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واعتبر لي يونغ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري، عمرو أديب، عبر فضائية "MBC مصر"، مساء الجمعة، أن هناك "هجوما ضد الصين، ليس له أساس".

وأضاف الوزير المفوض للسفارة الصينية في القاهرة: "مثلما قالت منظمة الصحة العالمية هذا وقت العلم والحقائق والتضامن، وليس وقت التنمر".

ووصف لي يونغ وباء فيروس كورونا بأنه "عدو للبشرية"، معتبرا أن الوقت الحالي يتطلب "التضامن بدلا من توجيه الاتهامات بدون أي أساس".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اعلن يوم أمس أن حكومته تحاول تحديد ما إذا كان فيروس كورونا قد خرج من معمل في مدينة ووهان الصينية، وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في وقت سابق إنه ينبغي لبكين الإفصاح عما تعلمه حول هذا الفيروس.

وفي الآونة الأخيرة، هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الصين ومنظمة الصحة العالمية. وأعلن أنه قرر تعليق الدعم المالي الأمريكي للمنظمة.

ويوم الخميس، ألمح ترامب إلى الصين، قائلا إنه كان يجب عليها إبلاغه وزملائه من قادة مجموعة الدول السبع بخطورة انتشار فيروس كورونا في وقت مبكر.

وجاءت تصريحات الوزير المفوض للسفارة الصينية، في معرض تعليقه على إرسال بكين 4 أطنان من المساعدات الطبية إلى مصر، تتضمن مستلزمات طبية ووقائية وكواشف لفحص وتحليل فيروس كورونا.

وتحدث لي يونغ أن بلاده تعمل بشكل حثيث من أجل الوصول إلى لقاح للوباء، قائلا إن إن "مصر ستكون في مقدمة الدول التي ستحصل على علاج أو لقاح كورونا فور توصلنا إليه".

المصدر:CNN

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