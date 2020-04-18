ترامب: أمور غريبة كثيرة تحدث بخصوص كورونا!

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "أمورا غريبة كثيرة تحدث" فيما يتعلق بأصل فيروس كورونا المستجد.

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وأضاف ترامب أمس الجمعة للصحفيين في البيت الأبيض: "أمور غريبة كثيرة بدأت تحدث ولكن تحقيقات كثيرة تجري، وسنكتشف ذلك".

وأشار إلى أن أشخاصا كثيرين لا بد وأن يكونوا قد توفوا في الصين أكثر من الولايات المتحدة، التي أعلنت أكبر عدد من حالات الوفاة في العالم نتيجة هذا الفيروس.

وتابع: "ليس لدينا أكبر عدد من حالات الوفاة في العالم. أكبر عدد في العالم لا بد وأن يكون في الصين. إنها دولة ضخمة. وهي تمر بمشكلة ضخمة في هذا الشأن، لابد وأن يكون لديهم أعلى عدد".

من جهتها، قالت الصين إنه لم يتم ضم 1300 شخص توفوا بفيروس كورونا في مدينة ووهان إلى العدد الإجمالي للوفيات . ويمثل هذا العدد نصف إجمالي عدد الوفيات. ولكن الصين رفضت ادعاءات بالتستر على الأعداد الحقيقية.

ويعد مصدر الفيروس لغزا. ويشير الإجماع العلمي الواسع إلى أن فيروس كورونا بدأ أصلا في الخفافيش.

وذكرت محطة "فوكس نيوز" يوم الأربعاء أن الفيروس بدأ في مختبر بمدينة ووهان في إطار جهود الصين لإظهار كفاءة جهودها لتحديد ومكافحة الفيروسات .

وأعلنت الصين عن 4632 حالة وفاة جراء الوباء داخل حدودها. وطبقا لحصيلة لوكالة "رويترز" فقد تجاوز عدد حالات الوفاة في الولايات المتحدة 35400 حالة لغاية يوم الجمعة.

وحدثت مرارا خلافات علنية بين واشنطن وبكين بشأن الفيروس. وأشاد ترامب في بادئ الأمر برد الصين على الفيروس، ولكنه وكبار مساعديه أشاروا أيضا إليه بوصفه "الفيروس الصيني"، وهذا ما ترفضه بكين.

المصدر: رويترز