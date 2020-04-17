الأمير وليام يصف مسنا بريطانيا بـ "الأسطورة"

وصف الأمير وليام مسنا بريطانيا يبلغ من العمر 99 عاما، تمكن من جمع ما يربو على 17 مليون جنيه إسترليني لدعم الخدمات الصحية في البلاد، بأنه "أسطورة حقيقية".

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وجمع توم مور، وهو من قدامي المحاربين، هذا المبلغ عن طريق التحدي بالسير 100 مرة حول حديقة منزله.

وكان يسعى في البداية لجمع ألف جنيه إسترليني عن طريق استكمال التحدي قبل عيد ميلاده المئة يوم 30 أبريل.

وقال الأمير وليام، حفيد الملكة إليزابيث، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "أسطورة حقيقية.. ما أعجبني أيضا هو أنه من قدامى المحاربين وعمره 99 عاما، عاش طويلا ولديه خبرة كبيرة، ومن الرائع أن يستمد الجميع الإلهام من قصته وعزمه".

وتعليقا على تمكنه من كسر حاجز الـ 5 ملايين جنيه، قال مور: "شكرا جزيلا لكم جميعا لمشاركتكم بالتبرع لعناصر الخدمة الصحية الوطنية، إنهم يستحقون كل فلس حصلنا عليه".

وبدأ مور في جمع الأموال لشكر موظفي NHS الذين عالجوه من كسر في الورك.

وقالت ابنته هانا مور، إن المبلغ الذي تم جمعه تجاوز توقعاتنا، مضيفة: "لا توجد كلمات يمكن أن تعبر عن امتناننا على دعم البريطانيين لوالدي وتحويل مشاعره إلى قصة صادقة".

المصدر: رويترز