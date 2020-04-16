فرنسا.. عدد وفيات فيروس كورونا يرتفع إلى 17920

أعلن مدير هيئة الصحة العامة في فرنسا جيروم سالومون، أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في المستشفيات، ودور رعاية المسنين، قد بلغ 17920 اليوم الخميس.

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وقال إن السلطات في البلاد سجلت 753 حالة وفاة اليوم الأربعاء.

وهذا هو اليوم الثامن على التوالي من الانخفاضات، مما يشير إلى أن إجراءات العزل العام، التي مددت يوم الاثنين إلى 11 مايو، لها آثار إيجابية في احتواء المرض.

وأصبحت فرنسا الدولة الرابعة في العالم التي تخطت عتبة الـ15 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الاثنين عن تمديد إجراءات العزل الصحي حتى 11 مايو المقبل، معترفا ببعض الإخفاقات في إدارة أزمة كورونا.

المصدر: وكالات