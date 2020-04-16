فرنسا.. 20 بحارا من طاقم "شارل ديغول" لا يزالون بالمستشفى للعلاج من كورونا

أعلن متحدث باسم البحرية الفرنسية، الخميس، أن نحو 20 بحارا فرنسيا لا يزالون في المستشفى بعد إصابتهم بفيروس كورونا الذي انتشر على متن حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول".

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وقال المتحدث، إريك لافو، لراديو "آر.إم.سي": "يوجد حاليا نحو 20 بحارا في المستشفى".

وكانت وزارة الدفاع الفرنسية أكدت أمس الأربعاء، أنه تم فحص 1767 بحارا، معظمهم تقريبا من حاملة الطائرات شارل ديغول، وثبتت إصابة 668 منهم على الأقل بالفيروس.

وبحسب ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء، فإن "شارل ديغول أبحرت إلى شرق البحر المتوسط في 21 يناير لدعم العمليات العسكرية الفرنسية ضد المتشددين في العراق وسوريا، قبل أن تتحرك إلى المحيط الأطلسي ثم بحر البلطيق".

وهناك شاركت في تدريبات مع أساطيل من دول شمال أوروبا في بحر البلطيق وعادت بعدها إلى مدينة تولون قبل أسبوعين من الموعد المقرر، بعد أن ظهرت أعراض مرض "كوفيد-19" على أفراد من الطاقم.

تجدر الإشارة، إلى أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في مستشفيات ودور رعاية المسنين في فرنسا قد بلغ 17167 في آخر إحصائية، أمس الأربعاء.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في وقت سابق عن تمديد إجراءات العزل الصحي في البلاد حتى 11 مايو المقبل، معترفا ببعض الإخفاقات في إدارة أزمة كورونا.

المصدر: رويترز