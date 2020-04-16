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الكرملين: سنستفيد من الدعم الأمريكي في مواجهة كورونا عند الضرورة

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الكرملين: سنستفيد من الدعم الأمريكي في مواجهة كورونا عند الضرورة
Reuters Kevin Lamarque
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية
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أشاد الكرملين باستعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإمداد روسيا بأجهزة تنفس اصطناعي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأكد أن موسكو قد تستفيد من دعم واشنطن هذا، إذا اقتضى الأمر ذلك.

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ووصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الخميس، تصريحات ترامب الأخيرة حول الموضوع بأنها إيجابية جدا، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي سبق أن تناول هذا الموضوع في اتصاله الهاتفي الأخير مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وذكّر بيسكوف بأن روسيا سبق أن قدمت دعما إلى الولايات المتحدة في المرحلة السابقة عندما كانت السلطات الأمريكية تعمل على زيادة إنتاج أجهزة التنفس الاصطناعي، وتابع: " والآن بدأت الصناعات الأمريكية بالعمل بوتائر متزايدة [في مجال إنتاج أجهزة التنفس الاصطناعي]، وهذا ما تحدث عنه ترامب في المكالمة الهاتفية [مع بوتين]، وبطبيعة الحال، ستستفيد روسيا من هذا العرض السخي عند الضرورة".

المصدر: إنترفاكس

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