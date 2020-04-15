ترامب: سنساعد روسيا بإرسال أجهزة تنفس اصطناعي لها

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة سترسل أجهزة تنفس اصطناعي إلى روسيا ودول أخرى لمساعدتها في محاربة فيروس كورونا.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي حول محاربة فيروس كورونا الأربعاء: "أعتقد أن روسيا ستكون بحاجة إلى أجهزة التنفس الاصطناعي. ولديهم فترة صعبة بموسكو. ونحن سنساعدهم".

وأكد ترامب كذلك استعداد الولايات المتحدة لمساعدة إيطاليا وفرنسا وإسبانيا بأجهزة التنفس الاصطناعي.

يتبع...