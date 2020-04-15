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الدفاع الأمريكية: الصين لا تزال تحجب المعلومات حول فيروس كورونا

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الدفاع الأمريكية: الصين لا تزال تحجب المعلومات حول فيروس كورونا
Reuters
وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
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قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الأربعاء، إن الصين لا تزال تحجب المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا واللازمة لمواجهة الوباء عالميا، داعيا بكين إلى تبادل البيانات.

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وقال وزير الدفاع الأمريكي في مقابلة تلفزيونية مع شبكة تلفزيون "فوكس نيوز "، إنه "لو كان الصينيون تحلوا بمزيد من الشفافية في وقت مبكر وتبادلوا المزيد من البيانات، لكان لدينا فهم أفضل لهذا الفيروس ثم كيفية التعامل معه".

وأضاف: "إلى اليوم نراهم يحجبون المعلومات، ولذا أعتقد أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد ومواصلة الضغط عليهم للمشاركة".

وكان دونالد ترامب قد أصدر الثلاثاء أوامره للمعنيين في بلاده، بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية، "مؤقتا على الأقل"، معتبرا أن المنظمة "فشلت في القيام بواجبها الأساسي ويجب أن تخضع للمساءلة".

ووجه الرئيس الأمريكي اتهامات إلى الصين وقال إن معلوماتها بشأن انتشار الفيروس "مضللة"، مضيفا أنه كان بالإمكان درء الوباء لو صدقت منظمة الصحة في التعامل مع تقاريرها.

المصدر: رويترز

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