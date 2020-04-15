الصحة العالمية: نعمل مع جميع الشركاء على تسريع البحث العلمي ونختبر 3 أدوية لعلاج كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، أنها تتابع مع جميع الشركاء سبل تسريع البحث العلمي، مشيرة إلى أنها بصدد اختبار 3 أدوية لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وصرح تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، بأنهم يراجعون تأثير سحب التمويل الأمريكي على عمل المنظمة، مشددا على أنهم وسيعملون مع الشركاء لملء أي فجوات.

وأضاف تيدروس أنه المنظمة ستنظر في إعادة ترتيباتها المالية بعد قرار واشنطن سحب التمويل، معربا عن أسفه لتعليق الولايات المتحدة تمويلها للمنظمة.

وأفاد بأن تركيز منظمة الصحة العالمية الأساسي هو إيقاف انتشار فيروس كورونا وإنقاذ حياة الناس.

وأوضح مدير منظمة الصحة العالمية أن التعاون الدولي يشكل الركيزة الأساسية لهزيمة كورونا.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، استراتيجية معدلة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ويأتي هذا الإصدار بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن ستعلق تمويلها للمنظمة.

The updated @WHO global #COVID19 strategy guides the public health response at national and subnational levels, including practical guidance for strategic action, tailored to the local context. https://t.co/08xlv7HLC4 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 15, 2020

ونشر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس تغريدة على "تويتر"، قال فيها إن "أحد الأشياء الرئيسية التي تعلمناها في الأشهر الأخيرة عن "كوفيد-19" هو أنه كلما تم التعرف على جميع الحالات واختبارها وعزلها ورعايتها بشكل أسرع، كان تفشي الفيروس أكثر صعوبة3.

وشدد على أن هذا المبدأ سينقذ الأرواح ويخفف من الأثر الاقتصادي للوباء.

وأردف قائلا: "ليس هناك وقت لنضيعه واهتمام منظمة الصحة العالمية منصب على خدمة جميع الناس لإنقاذ الأرواح ووقف جائحة (كوفيد -19 )".

There is no time to waste. @WHO’s singular focus is on working to serve all people to save lives and stop the #COVID19 pandemic. https://t.co/08xlv7HLC4 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 15, 2020

المصدر: وكالات