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ترامب يخرج عن طوره في مشادة مع صحفي

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ترامب يخرج عن طوره في مشادة مع صحفي
Reuters LEAH MILLIS
مشادة كلامية بين ترامب وصحفي في البيت الأبيض
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وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراسل قناة "سي أن أن" الأمريكية بـ"الثرثار"، بعد مشادة كلامية بينهما إثر إعلان ترامب تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية.

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ووقعت المشادة بين ترامب، والمراسل الصحفي بريان جيمس كارم، أمس الثلاثاء، خلال المؤتمر بالبيت الأبيض.

وانتقد كارم، ترامب واتهمه بالتهرب من مسؤولياته تجاه الأمريكيين، وقال: "تحدثت إلى مئات الأشخاص في جميع أنحاء البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأكدوا لي أنهم لا يزالون غير قادرين على الخضوع لاختبار كورونا وأنهم لا يزالون يتعايشون بشكل عادي دون تباعد اجتماعي كما هو متبع".

فرد ترامب على كارم بالتأكيد أن مسؤولية تنفيذ الاختبارات والالتزام بالتباعد الاجتماعي متروكة للمحافظين.

وبعدما احتد النقاش بين ترامب والمراسل، أمر ترامب كارم بالسكوت، وقال له إنه إذا استمر بالكلام فسيغادر المؤتمر، وانتقل إلى صحفي آخر ليجيب عن سؤاله، واصفا كارم بـ"الثرثار".

وكان ترامب أصدر أوامره بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية مؤقتا، بسبب طريقة تعاملها مع أزمة فيروس كورونا، وقال خلال المؤتمر الصحفي، إن "منظمة الصحة العالمية فشلت في القيام بواجبها الأساسي ويجب أن تخضع للمساءلة".

وأضاف: "المنظمة عززت التضليل الصيني بشأن الفيروس، مما أدى على الأرجح إلى تفشي الوباء على نطاق أوسع".

المصدر :RT

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