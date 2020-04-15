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غوتيريش ردا على ترامب: ليس هذا الوقت المناسب لخفض موارد منظمة الصحة العالمية

أخبار العالم

غوتيريش ردا على ترامب: ليس هذا الوقت المناسب لخفض موارد منظمة الصحة العالمية
Reuters POOL New
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس
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انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية احتجاجا على طريقة تعاملها مع وباء فيروس كورونا.

وقال غوتيريش في بيان له أمس، إن هذا "ليس الوقت المناسب لتقليص الموارد لعمليات منظمة الصحة العالمية أو أي منظمة إنسانية أخرى في مكافحة الفيروس".

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وأضاف أن "هذا وقت الوحدة وعلى المجتمع الدولي العمل سويا في تضامن لوقف الفيروس وتبعاته المدمرة".

وكان ترامب قد أصدر الثلاثاء أوامره للمعنيين في بلاده، بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية، "مؤقتا على الأقل"، معتبرا أن المنظمة "فشلت في القيام بواجبها الأساسي ويجب أن تخضع للمساءلة".

المصدر: "رويترز"

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