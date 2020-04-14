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معمرة تركية تهزم كورونا

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معمرة تركية تهزم كورونا
الأناضول
قره دنيز
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تمكنت المعمرة التركية حوى خان قره دنيز، من التغلب على فيروس كورونا والتماثل للشفاء، بعد رحلة علاج تلقتها في أحد مستشفيات مدينة اسطنبول.

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وغادرت قره دنيز (107 أعوام) اليوم الثلاثاء، مستشفى اسطنبول للأبحاث والتعليم، حيث كانت تتلقى العلاج، وسط تصفيق الكادر الطبي الذي أشرف على علاجها.

وأوصى الأطباء المسنة التركية الالتزام بالحجر الصحي داخل منزلها واتباع تدابير الوقاية.

ومساء الاثنين، أعلنت وزارة الصحة التركية عن ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 1296، والإصابات إلى 61 ألفا و49 حالة.

وذكرت أن 3 آلاف و957 مصابا تعافوا من الفيروس، بينما يرقد 1786 شخصا بوحدات العناية المركزة.

معمرة تركية تهزم كورونا
الأناضول
قره دنيز

المصدر: الأناضول

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