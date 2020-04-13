تركيا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا إلى 1296
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة التركية عن ارتفاع عدد المتوفين بفيروس كورونا إلى 1296، بعد تسجيل 98 حالة وفاة جديدة اليوم.
وأفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اليوم الاثنين، بأن البلاد سجلت 4093 حالة إصابة جديدة ليبلغ عدد الإصابات إجمالا 61049 حالة.
وشهدت البلاد اليوم تراجعا في الزيادة اليومية للإصابات، حيث كانت أمس الأحد عند 4789 حالة.
وأضاف وزير الصحة التركي أن حالات التعافي من كورونا بلغت 3957، مؤكدا أن الجهات الصحية أجرت 34456 اختبارا للكشف عن الفيروس خلال 24 ساعة الماضية.
المصدر: رويترز