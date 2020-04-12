لجنة مكافحة فيروس كورونا في طهران تسجل 450 إصابة جديدة بالفيروس

أعلن علي رضا زالي رئيس لجنة مكافحة فـيـروس كورونا في العاصمة الإيرانية طهران، عن تسجيل 450 حالة إصابة جديدة بالمرض، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسبق أن أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الأحد، عن تسجيل 1657 إصابة جديدة بكورونا على مستوى البلاد، ليبلغ إجمالي الإصابات 71686 حالة.

وأضافت أن 117 مصابا توفوا منذ أمس السبت، جراء الفيروس، في حين بلغت حصيلة الوفيات 4474، فيما سجل شفاء 43894 شخصا.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن البلاد وصلت إلى ذروة وتيرة الإصابات في 30 مارس الماضي، حيث سجلت أعلى معدل يومي وهو 3186 حالة.

وفي الفترة اللاحقة بات هذا المؤشر يتراجع ليستقر في الأيام الأخيرة عند مستوى 1.6-2 ألف إصابة يومية جديدة.

يتبع..