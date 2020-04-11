رغم التحذير من موجة جديدة من كورونا.. ازدحام في شوارع ومترو طهران (فيديو)

شهدت العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم، ازدحاما مروريا أكبر مقارنة بالأسابيع الماضية، حيث أظهرت خرائط غوغل تكدس السيارات في شارعي همت وحكيم اللذين يصلان شرق العاصمة بغربها.

ونشر ناشطون فيديو يظهر ازدحاما في طريق رئيسي يصل جنوب العاصمة بشمالها، بينما وزعت وكالة أنباء "فارس" صورة لتكدس المواطنين داخل قطار للأنفاق في العاصمة.

وقالت فرنوش نوبخت، مديرة شركة خطوط قطارات الأنفاق في العاصمة طهران، إن محطات المترو شهدت صباح اليوم السبت ازدحاما أكبر مقارنة بالأيام الماضية أيضا، مضيفة أنه سيتم إجبار المواطنين على ارتداء الكمامات في حال ازدياد أعداد ركاب المترو.

ويأتي ذلك مع استئناف العمل بخطة فرض رسوم مالية على السيارات الخاصة التي تدخل منطقة محددة وسط العاصمة طهران، في ظل انتقادات من اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، مما أدى إلى زيادة استخدام السكان لوسائل النقل العام في العاصمة.

وقال إيرج حريرجي، نائب وزير الصحة الإيراني، إن وسائل النقل العام تسهم في نقل فيروس كورونا بنسبة 26.5% بينما ينتقل الفيروس بنسبة 23% عن طريق مزاولة الأعمال الاقتصادية و11% عن طريق المدارس.

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ووضعت بلدية طهران علامات على مقاعد وأرضيات قطارات المترو وحافلات النقل العام بمسافة متر واحد كي يلتزم بها الركاب ضمن خطة ما تسميه طهران التباعد الاجتماعي الذكي، وطلبت من المواطنين عدم استقلال أي وسيلة نقل مكتظة.

يأتي ذلك على الرغم من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في العاصمة الإيرانية طهران مؤخرا نتيجة ازدياد حركة المواطنين فيها، حيث حذرت لجنة مكافحة الفيروس في طهران من أن العاصمة قد تشهد موجة جديدة من الإصابات خلال الأيام المقبلة.

المصدر: RT