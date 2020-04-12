روحاني: مكافحة كورونا في إيران أفضل مما في الدول الأوروبية رغم العقوبات

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد، أن ظروف مكافحة كورونا في إيران أفضل مما في الدول الأوروبية على الرغم من العقوبات.

ولفت روحاني إلى أن إيران تحارب فيروس كورونا وفيروس العقوبات في وقت واحد، متهما الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تضاعف الضغوط على إيران، وتسعى لعرقلة حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي.

وقال روحاني: "تمكنا من الإفراج عن 1.6 مليار دولار من أموالنا المجمدة في لوكسمبورغ وتحريرها من قبضة الولايات المتحدة"، منوها بأن أمريكا تمارس ضغوطا لا إنسانية سيسجلها التاريخ.

وأضاف أن إيران ستستأنف العمل الاقتصادي في الأشغال الأقل خطرا، اعتبارا من السبت المقبل وسترفع القيود عن التنقل بين المدن اعتبارا من 20 أبريل.

المصدر: RT