اقتراح في الكونغرس بسحب القوات الأمريكية من السعودية للضغط على الرياض

قدم عضو جمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لسحب جيش بلاده من السعودية في محاولة للضغط على المملكة لتخفض إنتاجها النفطي ووقف هبوط أسعار الخام الذي أضر بشركات الطاقة الأمريكية.

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ويقضي مشروع القانون المقترح، الذي قدمه أمس الخميس السيناتور، بيل كاسيدي، وهو من ولاية لويزيانا المنتجة للنفط، بسحب القوات الأمريكية بعد 30 يوما من الموافقة عليه، أي أسرع بشهر كامل من مشروع قانون مماثل قدمه عضوان جمهوريان آخران في مارس الماضي.

وقدم كاسيدي مشروع القانون فيما كانت مجموعة "أوبك+" تتفاوض على إبرام صفقة لخفض إنتاج النفط بكمية قياسية تمثل نحو 15 مليون برميل أو 15 في المئة من الإنتاج العالمي.

وقال كاسيدي إن النفط السعودي الإضافي جعل من المستحيل على شركات الطاقة الأمريكية، أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، أن تنافس في السوق.

وأضاف "سحب القوات الموجودة لحماية آخرين إقرار بأن الصداقة والدعم طريق ذو اتجاهين".

ويواجه مشروع قانون كاسيدي معركة صعبة، وسيتعين عليه الحصول على موافقة مجلسي الشيوخ والنواب، ثم إقرار الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونا.

المصدر:"رويترز"