ترامب يحمل امرأة المسؤولية عن خسارة ساندرز

سرعان ما علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على انسحاب السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز من السباق من أجل الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2020، وحمل امرأة المسؤولية عن هذه الخسارة.

وأبدى ترامب، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر" اليوم الأربعاء، قناعته بأن السيناتورة الديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس والمرشحة الرئاسية المحتملة السابقة، إليزابيث وارن، مسؤولة عن خسارة ساندرز.

وقال الرئيس: "بيرني ساندرز ينسحب! شكرا لإليزابيث واردن، ولولاها لانتصر بيرني في جميع ولايات يوم الثلاثاء السوبر تقريبا".

وشدد ترامب على أن خسارة ساندرز في السباق الانتخابي جاء بالتوافق مع رغبة الحزب الديمقراطي واللجنة الوطنية التابعة له، داعيا مؤيدي السيناتور التقدمي المخضرم إلى الانضمام إلى الحزب الجمهوري.

Bernie Sanders is OUT! Thank you to Elizabeth Warren. If not for her, Bernie would have won almost every state on Super Tuesday! This ended just like the Democrats & the DNC wanted, same as the Crooked Hillary fiasco. The Bernie people should come to the Republican Party, TRADE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2020

واستهل ساندرز (78 عاما) حملته الانتخابية بعدة نجاحات ملموسة في الانتخابات التمهيدية "برايمريز" وتصدر السباق من أجل الترشح داخل الحزب الديمقراطي في مراحله المبكرة.

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لكن في "الثلاثاء السوبر" 3 مارس الماضي، عندما جرى التصويت في 14 ولاية في آن واحد، تمكن نائب الرئيس السابق جو بايدن من تحقيق سلسلة انتصارات عريضة ليتصدر بذلك السباق من أجل الترشح داخل الحزب الديمقراطي.

وأما بخصوص وارن، فهي لم تحقق أي نجاح يذكر في انتخابات "الثلاثاء السوبر" وقررت تعليق حملتها الانتخابية بعده.

وقال ترامب حينئذ إن مشاركة وارن أثرت بشكل جذري على نتائج تصويت "الثلاثاء السوبر"، معربا عن قناعته بأن ساندرز كان سيفوز في معظم الولايات إذا انسحبت السيناتورة من السباق الانتخابي قبل ذلك اليوم.

وبعد خسارته في "الثلاثاء السوبر"، لم يستطع ساندرز استعادة الصدارة في السباق الانتخابي داخل الحزب الديمقراطي، فيما عزز بايدن صدارته بالفوز في عدة ولايات أخرى.

وأعلنت حملة ساندرز اليوم أنه ينسحب من السباق الانتخابي، ما يفسح المجال للترشح أمام بايدن.

المصدر: RT