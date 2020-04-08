بيرني ساندرز ينسحب من سباق الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

أعلن السيناتور الأمريكي عن ولاية فيرمونت، بيرني ساندرز، عن تعليق حملته للترشح عن الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة عام 2020.

وأكدت حملة ساندرز (78 عاما) في بيان نشرته اليوم الأربعاء أن السيناتور التقدمي قرر الانسحاب من السباق الانتخابي، ما يفسح المجال للترشح أمام نائب الرئيس السابق جو بايدن.

واستهل ساندرز (78 عاما) حملته الانتخابية بعدة نجاحات ملموسة في الانتخابات التمهيدية "برايمريز" وتصدر السباق من أجل الترشح داخل الحزب الديمقراطي في مراحله المبكرة، لكن بايدن تمكن لاحقا من تحقيق سلسلة انتصارات كبيرة وتخطى ساندرز بشكل ملموس.

يتبع..