بعد وصولها إلى هونغ كونغ.. طائرة عسكرية تونسية تشحن معدات طبية لمواجهة وباء كورونا

وصلت صباح يوم الأربعاء طائرة عسكرية تونسية إلى مطار هونغ كونغ، بعد رحلة دامت 24 ساعة، وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع.

وأرسلت القوات التونسية طائرة عسكرية إلى الصين لجلب مستلزمات طبية لفائدة وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وأفادت الوزارة بأن فريقا طبيا عسكريا مرافقا لهذه الرحلة، تولى التثبت في مرحلة أولى من صلوحية المستلزمات الطبية وتعقيمها، ثم شحنها في مرحلة ثانية.

وأشارت إلى أنه من المنتظر أن تصل الطائرة العسكرية إلى تونس صباح يوم الجمعة 10 أبريل.

وأعلنت وزارة الصحة في تونس، يوم الثلاثاء، تسجيل 27 إصابة جديدة من مجموع 549 تحليلا مخبريا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 623 حالة مؤكدة من بين 8274 تحليل مخبري.

وقالت الوزارة إنها سجلت حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 23 شخصا، موزعين على الولايات التالية، 4 صفاقس، 4 سوسة، 3 أريانة، 1 الكاف، 1 المهدية، 1 تطاوين، 1 بنزرت، 2 تونس، 2 مدنين، 1 منوبة، 1 سيدي بوزيد، 1 نابل، 1 بن عروس.

وأفادت بأنه تم إخضاع 19261 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 19126 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و135 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة اليومية.

وأضافت أنه تم إخضاع قرابة 3000 شخص من بين المخالطين للحالات المؤكدة للحجر الصحي الذاتي.

جدير بالذكر أن السلطات التونسية توعدت بتوجيه تهمة القتل الخطأ، لكل من ينقل عدوى كورونا ويتسبب في وفاة شخص.

المصدر: RT + وكالات