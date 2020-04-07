 
مباشر
عاجل
ولاية نيويورك الأمريكية تسجل أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا بـ731 حالة جديدة في ارتفاع حاد للمعدل

الداخلية التونسية: سنوجه تهمة القتل الخطأ لكل من ينقل عدوى كورونا ويتسبب في حالة وفاة

أخبار العالم العربي

الداخلية التونسية: سنوجه تهمة القتل الخطأ لكل من ينقل عدوى كورونا ويتسبب في حالة وفاة
Reuters
الداخلية التونسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nm14

أكد وزير الداخلية التونسي هشام المشيشي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن السلطات في البلاد ستكون أكثر صرامة في تسليط العقوبات واتخاذ القرارات بحق كل المخالفين للحجر الصحي.

وقال هشام المشيشي إنه "في حال تواصل حالة الانفلات وعدم الالتزام بموجبات الحجر الصحي العام وحظر التجوال، فإنه سيتم تطبيق العقوبات الزجرية".

وأضاف الوزير التونسي أنه "قد توجه تهمة القتل على وجه الخطأ لمن ينقل عدوى الكورونا لشخص آخر ويتسبب في وفاته".

وشدد على ضرورة أن يكون المواطن واعيا ويقدر حجم مسؤوليته في هذه الفترة "لأنه هو المعني بهذا الأمر".

وأفاد المشيشي بأن السلطات الأمنية اعتقلت 600 شخص لم يحترموا الحجر الصحي العام، موضحا أن قوات الأمن لن تتردد في تطبيق القانون.

وبين أنه ذلك لا يعد تضييقا على الحريات، مؤكدا أن الحد من تنقل الأشخاص حفاظا على سلامتهم.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا