"هارولد" يصل إلى فيجي بعدما خلف دمارا واسعا في جزر سليمان في المحيط الهادئ

وصل الإعصار المدمّر "هارولد" صباح الأربعاء إلى فيجي بجنوب المحيط الهادئ، بعدما ألحق دمارا واسعا في جزر سليمان وأرخبيل فانواتو.

وعلى الرغم من أنّ شدّة الإعصار تراجعت من الفئة الخامسة، الأقوى على الإطلاق، إلى الفئة الرابعة، لدى مروره قبالة الساحل الجنوبي لفيتي ليفو، الجزيرة الرئيسية في أرخبيل فيجي، إلا أن الرياح المصاحبة له كانت عاتية للغاية، إذ وصلت سرعتها إلى 240 كلم/ساعة، بحسب ما أفادت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

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وحذرت الهيئة من أن الإعصار الاستوائي يسلك مسارا أقرب بكثير إلى الجزيرة مما كان متوقعا سابقا، الأمر الذي يجعله "خطرا جدا"، وناشدت السكان، القاطنين في مساكن غير آمنة، اللجوء إلى الكنائس والمدارس وسائر المباني الصلبة.

Cyclone Harold reaches category 5 on arrival in the Fiji Islands. (KS Silikula) pic.twitter.com/FMF24ND6DC — Global Climate Connection (@juliusmarcus77) April 7, 2020

Some damage pictures out of Vanuatu, which took a direct hit from Category 5 Cyclone Harold. The damage is very severe as expected. Communication is reportedly down in several areas, it will take awhile for those affected by this catastrophic cyclone to rebuild from this. pic.twitter.com/lFNOLS1F2J — Riley Doxsee (@HurricaneRiley5) April 7, 2020

#CycloneHarold will make landfall over Kadavu Island within the next couple of hours. It's satellite presentation suggests that its intensifying, this would make sense because of relatively low VWS and overall healthy ventilation. #Haroldpic.twitter.com/vnw09U8j31 — Berry Outlooks (@BerryTracker) April 8, 2020

وأسفر الإعصار لدى مروره في جزر سليمان في مطلع أبريل الجاري عن سقوط 27 قتيلا.

ومذّاك واصل الإعصار مساره في المحيط الهادئ لتزداد قوّته يوم الإثنين إلى الفئة الخامسة ويضرب إسبيريتو سانتو، كبرى جزر أرخبيل فانواتو، مخلفا أضرارا كبيرة في لوغانفيل، ثاني كبرى مدن البلاد، والبالغ عدد سكانها 16500 نسمة، إذ دمر عددا من مبانيها وتسبّب بحدوث فيضانات.

المصدر: وكالات