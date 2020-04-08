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"هارولد" يصل إلى فيجي بعدما خلف دمارا واسعا في جزر سليمان في المحيط الهادئ

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Reuters
صورة أرشيفية
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وصل الإعصار المدمّر "هارولد" صباح الأربعاء إلى فيجي بجنوب المحيط الهادئ، بعدما ألحق دمارا واسعا في جزر سليمان وأرخبيل فانواتو.

وعلى الرغم من أنّ شدّة الإعصار تراجعت من الفئة الخامسة، الأقوى على الإطلاق، إلى الفئة الرابعة، لدى مروره قبالة الساحل الجنوبي لفيتي ليفو، الجزيرة الرئيسية في أرخبيل فيجي، إلا أن الرياح المصاحبة له كانت عاتية للغاية، إذ وصلت سرعتها إلى 240 كلم/ساعة، بحسب ما أفادت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

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وحذرت الهيئة من أن الإعصار الاستوائي يسلك مسارا أقرب بكثير إلى الجزيرة مما كان متوقعا سابقا، الأمر الذي يجعله "خطرا جدا"، وناشدت السكان، القاطنين في مساكن غير آمنة، اللجوء إلى الكنائس والمدارس وسائر المباني الصلبة.

وأسفر الإعصار لدى مروره في جزر سليمان في مطلع أبريل الجاري عن سقوط 27 قتيلا.

ومذّاك واصل الإعصار مساره في المحيط الهادئ لتزداد قوّته يوم الإثنين إلى الفئة الخامسة ويضرب إسبيريتو سانتو، كبرى جزر أرخبيل فانواتو، مخلفا أضرارا كبيرة في لوغانفيل، ثاني كبرى مدن البلاد، والبالغ عدد سكانها 16500 نسمة، إذ دمر عددا من مبانيها وتسبّب بحدوث فيضانات.

المصدر: وكالات

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