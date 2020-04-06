"هارولد" يتجه نحو جزيرة فانواتو مخلفا رياحا مدمرة وأمواجاً هائلة

ازدادت قوة إعصار "هارولد" المتجه نحو فانواتو بجنوب المحيط الهادئ ليبلغ الدرجة الخامسة، وهي الأعلى من حيث القوة، مخلفا رياحا مدمرة وأمواجاً هائلة، بحسب خبراء الأرصاد الجوية.

وقال خبراء الأرصاد اليوم الاثنين إن سرعة الرياح بلغت 235 كلم بالساعة ووضعت السلطات عدة محافظات تحت حالة الإنذار في هذا البلد المكون من 80 جزيرة تمتد على نحو 1300 كلم.

Tropical Cyclone #Harold is making landfall in the South Pacific Island nation of Vanuatu. Official intensity is Cat 4, 125knots (Cat 5 on AUS scale). Catastrophic impacts are occurring on Espiritu Santo, the largest island in the nation. Hoping for the best for those affected. pic.twitter.com/Jhc7H8ZvpU — Riley Doxsee (@HurricaneRiley5) April 5, 2020

وحذرت السلطات السكان من خطر حصول فيضانات وطلبت من القوارب أن تبقى في الموانئ.

ومن المنتظر وصول الإعصار "هارولد" صباح غد الثلاثاء إلى شمال العاصمة بورت فيلا.

وفقد 22 شخصا على الأقل كانوا على متن عبارة كانت تقوم بمهمة مرتبطة بالتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد في جزر سليمان، بعدما حملتهم على ما يبدو الأمواج الناتجة عن الإعصار، كما أكدت الأحد الشرطة المحلية.

وعثر على خمس جثث، وفق الشرطة، مشيرة إلى أن عمليات البحث تتواصل الاثنين.

وروى ناجون أن العديد من الأشخاص حملتهم أمواج هائلة ورياح عنيفة وصلت إلى المنطقة التي كانت تبحر فيها العبارة الجمعة قبيل الفجر.

وغادرت العبارة" أم في تايماريهو" الخميس العاصمة هونيارا نحو جزيرة مالايتا البعيدة أكثر من 120 كلم. وكانت تقوم بمهمة إجلاء أشخاص من قراهم في إطار مكافحة وباء كوفيد-19.

ودمر إعصار بالقوة نفسها عاصمة فانواتو في عام 2015، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا.

المصدر: وكالات