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هولندا.. انتكاسة في وتيرة الانخفاض اليومي للوفيات بفيروس كورونا

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هولندا.. انتكاسة في وتيرة الانخفاض اليومي للوفيات بفيروس كورونا
Reuters Robin VAN LONKHUIJSEN / ANP
تدابير احترازية ضد كورونا في هولندا
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أفادت السلطات الصحية الهولندية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 234 وفاة و777 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد.

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ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات في هولندا (الأراضي المنخفضة) إلى 2101، فيما بلغ العدد الكلي للإصابات 19580 حالة.

ويمثل هذا الرقم انتكاسة في وتيرة الانخفاض اليومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في هولندا، حيث سبق أن سجلت في البلاد يوم 2 أبريل 166 حالة جديدة، وفي 3 أبريل 148، وفي 4 أبريل 164، وفي 5 أبريل 115، وأمس الاثنين 101 وفاة.

المصدر: "رويترز" + RT

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