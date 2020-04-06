هولندا.. أكثر من 100 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أفادت السلطات الصحية الهولندية، اليوم الاثنين، بتسجيل 101 وفاة جديدة بفيروس كورونا، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 18.803 بعد تشخيص 952 حالة جديدة.

وقال المعهد الهولندي للصحة العامة، إن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الفيروس ارتفع إلى 1867.

ويمثل هذا الرقم تراجعا ملموسا في وتيرة الارتفاع اليومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في هولندا، حيث سبق أن سجلت في البلاد يوم 2 أبريل 166 حالة جديدة، وفي 3 أبريل 148، وفي 4 أبريل 164، وأمس الأحد 115 وفاة.

المصدر: وكالات