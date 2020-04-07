إسرائيل تعلن ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 60 حالة وفاة و9006 إصابات

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 وفيات جديدة جراء فيروس كورونا ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 60، فيما بلغ عدد المصابين 9006 حتى الآن.

وبالتزامن مع ارتفاع أعداد المصابين وحالات الوفاة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق عن إغلاق كامل خلال عطلة عيد الفصح اليهودي المقبلة للسيطرة على تفشي فيروس كورنا "كوفيد-19".

هذا وكشفت تقارير إعلامية إسرائيلية، أمس الاثنين، أن الجيش طلب من رئيس الوزراء نقل مسؤولية مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا إلى الجيش، باعتبار الوضع حالة طوارئ.

المصدر: RT + وكالات