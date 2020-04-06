نتنياهو يعلن الإغلاق الكامل في إسرائيل اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا غدا الثلاثاء

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإغلاق الكامل في إسرائيل بسبب فيروس كورونا، اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا يوم غد الثلاثاء.

وأكد نتنياهو في كلمة متلفزة له، أن المواطنين سيمنعون من مغادرة بيوتهم خلال عيد الفصح اليهودي.

وأضاف أن بعض القيود قد ترفع تدريجيا بعد الأعياد في حال كانت التطورات المتعلقة بفيروس كورونا باتجاه إيجابي. وقال مخاطبا الإسرائيليين، إن "هذا الأمر يتوقف عليكم".

ومن المتوقع أن يصادق الكابينت على إجراءات الإغلاق حتى تدخل حيز التنفيذ، وتضم هذه الإجراءات أيضا وقف وسائل النقل العام ومنع السفر بين المدن وغير ذلك.

يتبع...