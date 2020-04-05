الصين تسجل ارتفاعا في عدد إصابات كورونا على أساس يومي

سجلت الصين، أمس السبت، ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا مقارنة بيوم الجمعة، وتعود حالات الزيادة لقادمين من الخارج، بالإضافة إلى حالات عدوى محلية.

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وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان اليوم الأحد إنه تم تسجيل 30 إصابة جديدة مؤكدة، من بينها 25 لأشخاص قادمين من الخارج، بعد أن كان عدد الحالات في اليوم السابق 19 إصابة.

وتم حتى الآن تسجيل 81669 حالة إصابة في بر الصين الرئيسي، في حين ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 3329 حالة.

وأعلنت الصين، أمس السبت، يوم حداد على آلاف "الشهداء" الذين قضوا نحبهم بتفشي الفيروس، وقامت بتنكيس الأعلام الرسمية في كل أنحاء البلاد وتعليق كافة الفعاليات الترفيهية.

وظهر هذا الوباء لأول مرة في مدينة ووهان، عاصمة إقليم هوبي، بوسط الصين، طبقا لإحصاءات نشرتها لجنة الصحة الوطنية. وتوفي نحو 2567 شخصا في تلك المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وهو ما يمثل أكثر من 75 في المئة من حالات الوفيات بكورونا في عموم الصين.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا، يوم ‏‏11 مارس، وباء عالميا (جائحة)، مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات ‏استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى ‏القاتلة.

المصدر: رويترز+ RT