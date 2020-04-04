حداد عام في الصين على ضحايا كورونا (صور)

أعلنت الصين، اليوم السبت، يوم حداد على آلاف "الشهداء" الذين قضوا نحبهم في تفشي فيروس كورونا المستجد، وقامت بتنكيس الأعلام في كل أنحاء البلاد وتعليق كافة الفعاليات الترفيهية.

وتزامن يوم الحداد مع بدء احتفال "تشينغ مينغ" السنوي الذي تكرم فيه ملايين الأسر الصينية أسلافها. وعند الساعة العاشرة صباحا(2:00 بتوقيت غرينتش) وقفت البلاد ثلاث دقائق صمتا حدادا على المتوفين بالفيروس، ومن بينهم عاملون في المجال الصحي وأطباء، وأطلقت السيارات والقطارات والسفن أبواقها.

وتوفي أكثر من 3300 شخص في بر الصين الرئيسي من جراء تفشي هذا الوباء الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي بوسط الصين، طبقا لإحصاءات نشرتها لجنة الصحة الوطنية.

وفي مدينة ووهان تحولت كل إشارات المرور في المناطق الحضرية إلى اللون الأحمر عند الساعة العاشرة صباحا وتوقفت حركة المرور لمدة ثلاث دقائق. وتوفي نحو 2567 شخصا في تلك المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وهو ما يمثل أكثر من 75 في المئة من حالات الوفيات بكورونا في عموم الصين.

في سياق متصل، يشهد بر الصين الرئيسي تراجعا في أعداد الإصابات بالفيروس، إذ سجل اليوم السبت 19 حالة إصابة جديدة، معظمها لدى قادمين من الخارج، ليسجل ذلك تراجعا من 31 حالة يوم الجمعة، من بينها حالة إصابة واحدة في إقليم هوبي.

وأعلنت الصين أيضا أربع حالات وفاة جديدة ليرتفع عدد المتوفين بسبب كورونا إلى 3326 شخصا، حتى يوم الجمعة.

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

المصدر: وكالات