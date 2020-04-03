"طالبان" تكشف عن أعضاء وفدها للمحادثات مع الحكومة الأفغانية

قال مصدر قطري اليوم الجمعة إن حركة "طالبان" الأفغانية قدمت قائمة بالأشخاص الذين سيشكلون وفد الحركة إلى محادثات السلام الأفغانية.

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وقد تبادل وفد الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، هذ الأسبوع قوائم السجناء الذين سيتم الإفراج عنهم بين الجانبين في إطار صفقة تبادل للأسرى، ما يمهد الطريق لبدء المحادثات.

ووفق ما نقلت "سبوتنيك" عن المصدر القطري، سيرأس وفد طالبان الملا بارادار أخوند، النائب السياسي للحركة وكبير مفاوضيها، وسيشمل الرئيس محمد عباس ستانكزاي، كبير المفاوضين السابقين، مولوي ضياء الرحمن مدني، ومولوي عبد السلام حنفي، الشيخ شهاب الدين ديلاوار، ملا عبد اللطيف منصور، وملا عبد المنان عمري ، ومولوي أمير خان مطيق، ملا محمد فاضل مظلوم، الملا خيرالله خيرخوا، مولوي مطيع الحق، الملا محمد أنس حقاني، الملا نور الله نوري، مولوي محمد نبي عمري، والملا عبد الحق واثق.

وبرزت إمكانية إجراء محادثات مباشرة بين الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" بعد أن وقعت الجماعة اتفاق سلام مع واشنطن. وكان من المقرر أن تبدأ المحادثات الأفغانية في البداية في 10 مارس، لكنها تأخرت بسبب أزمة سياسية وتردد كابل المبدئي في تبادل الأسرى مع "طالبان".

المصدر: سبوتنيك