مسؤول أفغاني: الحكومة ستفرج عن 100 مقاتل من "طالبان" بإطار صفقة تبادل

أعلن مسؤول أمني أفغاني كبير، أن الحكومة وحركة "طالبان" ستتبادلان الأسرى اليوم الخميس، كخطوة أولى نحو تبادل 6000 سجين محتجزين لدى الطرفين.

إقرأ المزيد

ومن المنتظر أن تفرج الحكومة الأفغانية عن 100 سجين من "طالبان" مقابل إفراج الحركة عن 20 عنصرا من قوات الأمن.

ويأتي تبادل الأسرى ضمن إجراءات بناء الثقة التي تعتبر أمرا حاسما لنجاح اتفاق السلام الموقع بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان" لإنهاء نحو عقدين من الحرب.

ويمثل الإفراج عن 100 من مقاتلي "طالبان" الخطوة الأولى نحو تبادل 6000 سجين محتجزين لدى الحكومة الأفغانية والحركة.

وسبق أن وقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان"، يوم 29 فبراير في الدوحة، أول اتفاق سلام منذ 18 عاما من الحرب بين الطرفين، ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد 14 شهرا، وإطلاق حوار أفغاني داخلي في شهر مارس بعد عقد صفقة حول تبادل الأسرى.

المصدر: رويترز