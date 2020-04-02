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إسرائيل.. ارتفاع قياسي في عدد الإصابات بكورونا خلال آخر 24 ساعة

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إسرائيل.. ارتفاع قياسي في عدد الإصابات بكورونا خلال آخر 24 ساعة
Reuters
صورة أرشيفية
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قالت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس إنه تم تسجيل ارتفاع قياسي في عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأفادت الوزارة في بيان لها بأن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس القاتل بلغت إجمالا 6092 إصابة، حيث تم تسجيل 501 إصابة جديدة أمس الأربعاء، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 29 حالة.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوفه، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 97 عسكريا، فيما تم وضع 3023 عسكريا في الحجر الصحي للاشتباه بإصابتهم بالفيروس.

المصدر: RT

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