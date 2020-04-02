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97 إصابة بكورونا في الجيش الإسرائيلي.. و3023 عسكريا في الحجر الصحي

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97 إصابة بكورونا في الجيش الإسرائيلي.. و3023 عسكريا في الحجر الصحي
Reuters
إسرائيل
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوفه، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 97 عسكريا.

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وأضاف الجيش في بيان له أمس الأربعاء أن "جميع الجنود المصابين بكورونا في حالة جيدة"، مشيرا إلى أن "هناك 3023 عسكريا في الحجر الصحي للاشتباه بإصابتهم بالفيروس".

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" المحلية صورا عن تكدس الجنود الإسرائيليين في معسكر "شفتا" التابع لسلاح المدفعية في النقب.

وتظهر الصور عشرات الجنود يقفون بجوار بعضهم البعض، دون اتباع تعليمات وزارة الصحة الخاصة بالحفاظ على مسافة مترين بين كل شخص وآخر، للحيلولة دون انتقال عدوى فيروس كورونا.

وسجلت إسرائيل خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 734 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6092 إصابة، بينها 95 في حالة حرجة، و26 وفاة.

المصدر: الاناضول

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