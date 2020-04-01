الجيش الإسرائيلي لم ينف إصابة رئيس أركانه بكورونا

قال الجيش الإسرائيلي إن الفحوصات المخبرية التي أجريت لرئيس الأركان أفيف كوخافي، بشأن فيروس كورونا، "جيدة"، من دون أن ينفي إصابته بالفيروس.

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وجاء في بيان نشره الجيش أن "نتيجة الفحص لكشف فيروس كورونا والذي أجري للجنرال كوخافي، جيدة".

وأضاف البيان أن "رئيس الأركان يشعر بخير وسيواصل البقاء في الحجر الصحي حتى نهاية الأسبوع وفقا للتعليمات، على أن يتم تسليم نتائج الفحوصات التي أجريت لقائد الجبهة الداخلية ورئيس هيئة العمليات لاحقا".

وكانت مراسلتنا، أفادت بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي دخل الحجر الصحي بعدما تم التأكد من أن أحد قادة الجيش مصاب بفيروس كورونا.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن كوخافي عقد جلسة مع قادة من وحدات الارتباط مع السلطات التابعة لقيادة الجبهة الداخلية، وذلك قبل عشرة أيام، وقد تم التأكد اليوم من أن أحد القادة من الاحتياط الذين شاركوا في الجلسة مريض بكورونا.

لذلك، ووفق تعليمات وزارة الصحة، سيدخل رئيس الأركان إلى الحجر الصحي في مكتبه حتى نهاية الأسبوع، وبعدها سيستمر بجدول أعماله كالمعتاد.

المصدر: RT