ألمانيا.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 73522 والوفيات إلى 872 حالة

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 73522 شخصا، فيما توفي 872 شخصا حتى الآن.

ووفقا لبيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، التي نشرها اليوم الخميس، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 6156 عن اليوم السابق بينما قفز عدد الوفيات بواقع 140 حالة.

وتحتل ألمانيا المرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، لكن حصيلة الوفيات فيها أقل بكثير من الدول الأوروبية الأخري الأكثر تضررا من الوباء مثل إيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا.

المصدر: رويترز