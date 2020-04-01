 
مباشر

تركيا تفرض حجرا صحيا على 50 بلدة في 21 ولاية

أخبار العالم

تركيا تفرض حجرا صحيا على 50 بلدة في 21 ولاية
Reuters
أعمال تعقيم في اسطنبول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nkd7

أعلنت تركيا اليوم الأربعاء، فرض حجر صحي على 50 بلدة وقرية ومزرعة في 21 ولاية، لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

إقرأ المزيد
ارتفاع قياسي لوفيات كورونا في تركيا بـ46 حالة جديدة
ارتفاع قياسي لوفيات كورونا في تركيا بـ46 حالة جديدة

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو، إن نسبة سفر المواطنين بين الولايات التركية الـ81 انخفض بنسبة 98.9%، عقب تقييد السفر مؤخرا، إلا للحالات الضرورية القصوى بموجب إذن رسمي من الجهات المعنية.

ولفت إلى أن "من بين المصابين بكورونا في تركيا، 30 عنصر أمن و18 من الدرك و4 قائمقام، وواليا واحدا".

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة التركية، تسجيل 46 وفاة جديدة، خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 214.

وأضافت أن أعداد المصابين بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 13 ألفا و531، في حين وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 243.

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا