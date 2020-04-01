تركيا تفرض حجرا صحيا على 50 بلدة في 21 ولاية

أعلنت تركيا اليوم الأربعاء، فرض حجر صحي على 50 بلدة وقرية ومزرعة في 21 ولاية، لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

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وقال وزير الداخلية سليمان صويلو، إن نسبة سفر المواطنين بين الولايات التركية الـ81 انخفض بنسبة 98.9%، عقب تقييد السفر مؤخرا، إلا للحالات الضرورية القصوى بموجب إذن رسمي من الجهات المعنية.

ولفت إلى أن "من بين المصابين بكورونا في تركيا، 30 عنصر أمن و18 من الدرك و4 قائمقام، وواليا واحدا".

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة التركية، تسجيل 46 وفاة جديدة، خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 214.

وأضافت أن أعداد المصابين بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 13 ألفا و531، في حين وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 243.

المصدر: الأناضول