ارتفاع قياسي لوفيات كورونا في تركيا بـ46 حالة جديدة

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 46 وفاة جديدة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19" في تركيا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وأفاد قوجة، في إحصائية جديدة نشرها مساء اليوم عبر "تويتر"، بارتفاع حصيلة الوفيات المسجلة في تركيا خلال اليوم الماضي من 168 إلى 214 حالة، بزيادة يومية قياسية لعدد المتوفين.

كما شهدت الحصيلة العامة للمصابين كذلك ارتفاعا يوميا غير مسبوق بـ2704 حالات جديدة، ليصل العدد العام للمصابين إلى 13531.

وذكر وزير الصحة التركي أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ حتى الآن 243 حالة، مشددا على توسيع نطاق إجراء الفحوص الطبية الخاص بكورونا بنسبة 25.2%.

TEST sayımız düne oranla %25,2 arttı. TEST MERKEZİ sayımız 75’e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım.



🔍 https://t.co/RVlhe7786Opic.twitter.com/QvrMR5FKsl — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 31, 2020

المصدر: RT