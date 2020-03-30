الصحة التركية: زيادة وفيات كورونا بواقع 37 حالة إلى 168 حالة

أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا بواقع 37 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 168 حالة.

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وقال مراسلنا في أنقرة، إنه تم تسجيل 1610 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 10827.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا إن عدد وفيات فيروس كورونا في تركيا زادت 37 حالة اليوم الاثنين لتصل إلى 168 حالة وإن عدد حالات الإصابة المؤكدة زاد 1610 حالات إلى 10827 حالة.

وتماثل للشفاء نحو 162 مريضا حتى الآن.

وكانت وزارة الداخلية التركية، أعلنت خضوع 39 منطقة سكنية في 18 ولاية، لحجر صحي كامل، بهدف منع انتشار فيروس كورونا.

المصدر: RT