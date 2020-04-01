القوات الأمريكية تفرض إجازة غير مدفوعة على الكوريين

أخذ آلاف الكوريين الجنوبيين الذين يعملون في معسكرات القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية إجازة غير مدفوعة الأجر إلى أجل غير مسمى.

وتبدأ الإجازة اعتبارا من اليوم الأربعاء وسط طريق مسدود في مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، مما أثار مخاوف بشأن التأثير المحتمل على وضع الاستعداد في كوريا.

وواجهت هذه الإجازات انتقادات، أبرزها أن واشنطن تخاطر بسبل عيش الكوريين الجنوبيين الذين عملوا لسنوات عديدة لصالح القوات الأمريكية من أجل مصالحها المالية والضغط على حليفتها في محادثات تكاليف الدفاع.

وفشلت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في تجاوز الخلافات حول اتفاقية التدابير الخاصة الجديدة (SMA) التي تنص على المبلغ الذي ستدفعه سيئول مقابل تمركز القوات الأمريكية البالغ قوامها 28500 جندي.

وقال القائد العام للقوات الأمريكية في كوريا الجنرال روبرت أبرامز للموظفين الكوريين "اليوم، دخل حوالي نصف العاملين الكوريين الجنوبيين في القواعد الأمريكية في إجازة بسبب هفوات في اتفاقية التدابير الخاصة"

يشار إلى أن الاتفاقية تغطي رواتب حوالي 9000 عامل.

وفي إشعار أرسل إلى العمال الخاضعين للإجازة غير مدفوعة الأجر الأسبوع الماضي، ذكرت وزارة الجيش الأمريكية إن الاجازة سارية المفعول حتى إشعار آخر.

وتعهد البنتاغون في وقت سابق بأن أولئك الذين يواصلون العمل في مجالات الحياة والصحة والسلامة والخدمات الأساسية الأخرى ستدفع لهم الحكومة الأمريكية.

المصدر: يونهاب