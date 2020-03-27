كوريا الجنوبية:91 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 9.332

قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن كوريا الجنوبية أبلغت عن 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9332.

وبحسب سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية، فإن من بين الـ 91 إصابة جديدة، تم اكتشاف 13 حالة أثناء إجراءات الحجر الصحي، ووصل عدد حالات الإصابة الجديدة من الوافدين حتى اليوم الجمعة إلى 309 منهم 31 أجنبيا.

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وبلغ عدد الوفيات بالفيروس 139 يوم الخميس بزيادة 8 حالات مقارنة مع اليوم السابق له، وبلغت نسبة الوفاة 1.49%.

بالمقابل ارتفع عدد الأشخاص الذين تم رفع الحجر الصحي عنهم بعد أن تعافوا تماما من كورونا إلى 4.528 شخصا بزيادة 384 شخصا. ووصل معدل الشفاء إلى 48.52%.

ويخضع حاليا 4.665 مريضا للعلاج بانخفاض 301 من 4.966 يوم الخميس.

وناشدت السلطات المواطنين البقاء داخل منازلهم وتجنب التجمعات الكبيرة.

المصدر: وكالات